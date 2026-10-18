Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Fon listesini açıklasın'

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "fon krizi"ne adı karışanların listesini açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, sürecin şeffaf yürütülmesini ve TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Babacan, "Listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor" ifadesini kullandı.

MK TV'de soruları yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "fon krizi"ne adı karışanların listesini kamuoyuyla paylaşma çağrısını yineledi.

İsim listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde olduğunu belirten Babacan, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Babacan, "Liste önündeymiş, yayınlasın. 'Ucu kime dokunursa dokunsun' deyip de listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor, ben öyle anlarım. Eğer öyle değilse açıklasın. Eğer gerçekten 'kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız' diyorsa, TBMM'de araştırma komisyonunun kurulması talimatını versin. Çünkü o talimat verdiğinde yarın bu komisyon kurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA