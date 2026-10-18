Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Fon listesini açıklasın"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'Fon listesini açıklasın'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "fon krizi"ne adı karışanların listesini açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, sürecin şeffaf yürütülmesini ve TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Babacan, "Listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "fon krizi"ne adı karışanların listesini açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, sürecin şeffaf yürütülmesini ve TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Babacan, "Listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor" ifadesini kullandı.

MK TV'de soruları yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "fon krizi"ne adı karışanların listesini kamuoyuyla paylaşma çağrısını yineledi.

İsim listesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde olduğunu belirten Babacan, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Babacan, "Liste önündeymiş, yayınlasın. 'Ucu kime dokunursa dokunsun' deyip de listeyi yayınlamıyorsa demek ki listede ucu birilerine dokunuyor, ben öyle anlarım. Eğer öyle değilse açıklasın. Eğer gerçekten 'kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız' diyorsa, TBMM'de araştırma komisyonunun kurulması talimatını versin. Çünkü o talimat verdiğinde yarın bu komisyon kurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor

İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! Ekipler kayıp 2 kişiyi arıyor
Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

Ölümle dans etti, bedeli ağır oldu!
Denize kıyısı olmayan Sivas'tan Ege'ye palamut gidiyor! Tanesi 100 liradan satılıyor

Denize kıyısı yok ama Ege'ye balık gönderiyor! Tanesi 100 lira
Kaos büyüyor! ABD 'Sizi uyarmıştık' dedi, Macron'dan hamle gecikmedi

ABD'den yangını körükleyecek açıklama geldi, Macron düğmeye bastı
İnegöl'de kız meselesi kavgasında 18 yaşındaki Emre Acar öldü! Şüpheli, yaraladığı arkadaşlarını görmeye geldiği hastanede yakalandı

Arkadaşını öldürdü, yaraladıklarını görmeye hastaneye gitti
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu

Yağmacılar gözlerini iyice kararttı!
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Selde kaybolan Ahmet Derin'in aracı böyle sürüklenmiş
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber