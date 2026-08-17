Yantai Limanı'ndan Afrika'ya genel kargo hacmi 6 milyon tonu aştı
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Yantai Limanı'ndan Afrika'ya taşınan genel kargo hacmi, yılın başından bu yana 6 milyon tonu aşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,1 artış gösterdi. Bu önemli büyüme, limanın Afrika ticaretindeki artan rolünü ve bölgesel ekonomik bağlantıların güçlendiğini ortaya koyuyor.
YANTAİ, 17 Ağustos 2026 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Yantai Limanı'ndan Afrika'ya taşınan genel kargo hacmi yılın başından bu yana 6 milyon tonu aştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 artışa işaret ediyor.
Kaynak: Xinhua