Haberler

Yantai Limanı'ndan Afrika'ya genel kargo hacmi 6 milyon tonu aştı

Yantai Limanı'ndan Afrika'ya genel kargo hacmi 6 milyon tonu aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Yantai Limanı'ndan Afrika'ya taşınan genel kargo hacmi, yılın başından bu yana 6 milyon tonu aşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66,1 artış gösterdi. Bu önemli büyüme, limanın Afrika ticaretindeki artan rolünü ve bölgesel ekonomik bağlantıların güçlendiğini ortaya koyuyor.

YANTAİ, 17 Ağustos 2026 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Yantai Limanı'ndan Afrika'ya taşınan genel kargo hacmi yılın başından bu yana 6 milyon tonu aştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 artışa işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilsu Berfin Aktaş'a Londra'da sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncuya Londra'da sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu

Pervin Buldan'dan faili meçhul cinayetler için başvuru
Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu

Ülke gündemine oturan isimden videolu mesaj: O baba...