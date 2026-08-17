Yantai Limanı'ndan Afrika'ya genel kargo hacmi 6 milyon tonu aştı

YANTAİ, 17 Ağustos 2026 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki Yantai Limanı'ndan Afrika'ya taşınan genel kargo hacmi yılın başından bu yana 6 milyon tonu aştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 artışa işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua