Albüm: Çin'in Jiayu ilçesinde sebze üretimi ilk 6 ayda 864.000 tonu aştı

JİAYU, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletine bağlı Jiayu ilçesinde sebzecilik sektörü son yıllarda hızlı bir gelişim kaydetti.

Uzman ekipleri ile bilimsel araştırma kurumlarını sürece dahil eden ilçe, sebze kalitesini ve rekoltesini yükselterek yerel çiftçilerin gelirlerini artırdı.

2026'nın ilk yarısında ilçedeki sebze ekim alanı 15.200 hektara ulaşırken, toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,27 artışla 864.300 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua