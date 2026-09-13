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Albüm: Çin'in büyük nehir-deniz kanalı projesi, dışa açılım ve işbirliğine yeni ivme kazandıracak

Albüm: Çin'in büyük nehir-deniz kanalı projesi, dışa açılım ve işbirliğine yeni ivme kazandıracak
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NANNİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Pinglu Kanalı, 16 Eylül'de faaliyete geçecek.

NANNİNG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Pinglu Kanalı, 16 Eylül'de faaliyete geçecek.

Kuzeydeki Xijiang Nehri nakliye yolunu güneydeki Beibu Körfezi'ne bağlayan 134,2 kilometre uzunluğundaki kanal, Çin'in 1949'dan bu yana ulusal düzeyde planlayıp koordine ettiği ilk büyük nehir-deniz kanalı projesi olma özelliğini taşıyor.

5.000 tona kadar gemilere hizmet verecek şekilde tasarlanan kanal, Çin'in iç bölgelerini Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) ve diğer küresel pazarlara bağlayan stratejik önemdeki Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru boyunca uzanıyor.

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi yönetiminin Başkan Yardımcısı Lu Xinning eylül ayı başında yaptığı açıklamada, kanalın Çin'in güneybatısındaki iç bölgeler ile ASEAN arasındaki deniz taşımacılığı mesafesini 560 kilometre kısaltmasının ve lojistik maliyetlerini yüzde 18 ila 30 oranında azaltmasının beklendiğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua
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