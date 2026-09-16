Haberler

Albüm: Çin ekonomisi ağustosta istikrarlı bir ivme kaydetti

Albüm: Çin ekonomisi ağustosta istikrarlı bir ivme kaydetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin ekonomisi ağustosta inovasyon odaklı ve yüksek kaliteli kalkınmanın desteğiyle istikrarlı bir ivme gösterdi.


BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin ekonomisi ağustosta inovasyon odaklı ve yüksek kaliteli kalkınmanın desteğiyle istikrarlı bir ivme gösterdi.

Salı günü açıklanan resmi verilere göre üretim ve arz istikrarlı şekilde artarken, istihdam ve fiyatlar genel olarak istikrarını korudu, dış ticaret ise hızlı büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı

Savcılık, Kurtlar Vadisi dizisi için düğmeye bastı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Tırla çarpışan araç hurdaya döndü! Araçtaki herkes can verdi
Kabe'ye gidip Fenerbahçe'ye beddua etti: Allah'ım sen bunlara...

Görüntüyü izleyenler inanamıyor!

Bakan Şimşek: Dezenflasyon arzuladığımız hızda değil

Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız hızda değil
Fabrikada patlayan buhar kazanı 16 yaşındaki işçiyi hayattan kopardı

Fabrikada 'buhar kazanı' faciası! 16 yaşındaki işçiden üzen haber
Bir devir kapanıyor! Messi son kez sahaya çıkacak

Bir devir kapanıyor! İşte son maçına çıkacağı tarih
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde

İş insanı Hamdi Akın'ın jetindeki kazada skandal! İki pilot cezaevinde