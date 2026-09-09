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Albüm: 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, Çin'in Xiamen kentinde başladı

Albüm: 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı, Çin'in Xiamen kentinde başladı
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XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı salı günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı.

XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı salı günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı. Bu yılki etkinliğe 129 ülke ve bölgeden 1.200'ü aşkın devlet kurumu ve iş dünyası heyetinin yanı sıra 30 uluslararası kuruluş kayıt yaptırdı.

Kaynak: Xinhua
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