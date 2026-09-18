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Albüm: 23. Çin-ASEAN Fuarı, Çin'in Nanning kentinde başladı

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Albüm: 23. Çin-ASEAN Fuarı, Çin'in Nanning kentinde başladı
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NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenenen 23. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi başladı.

NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenenen 23. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi başladı.

Perşembe günü başlayan etkinlikler, "Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi Fırsatları, Daha İyi Bir Yaşam" temasına odaklanıyor.

Kaynak: Xinhua
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