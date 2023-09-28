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Albüm: 15. Uluslararası Koleksiyoncular Fuarı, Slovenya'da Başladı

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LJUBLJANA, 28 Eylül (Xinhua) -- Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Çarşamba günü başlayan 15. Uluslararası Koleksiyoncular Fuarı'nda koleksiyonerler ve satıcılar değerli koleksiyonlarını sergileyip satışa sundu.

LJUBLJANA, 28 Eylül (Xinhua) -- Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Çarşamba günü başlayan 15. Uluslararası Koleksiyoncular Fuarı'nda koleksiyonerler ve satıcılar değerli koleksiyonlarını sergileyip satışa sundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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