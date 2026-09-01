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11. Doğu Ekonomi Forumu Vladivostok'ta Başladı

11. Doğu Ekonomi Forumu Vladivostok'ta Başladı
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Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu, Uzak Doğu bölgesinin küresel bağlarını güçlendirmek amacıyla başladı. Dört gün sürecek etkinlikte, 'Uzak Doğu: Halkın Refahı için Kalkınma' temasıyla 80 ülkeden 5.000'den fazla temsilci işbirliği ve yatırım fırsatlarını ele alıyor.

VLADİVOSTOK, 1 Eylül (Xinhua) -- 11.Doğu Ekonomi Forumu, Rusya'nın Vladivostok kentinde başladı. Forum, Rusya'nın zengin kaynaklara sahip geniş Uzak Doğu bölgesinin dünya ile bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Salı günü başlayan dört günlük etkinlikte, "Uzak Doğu: Halkın Refahı için Kalkınma" teması altında 5.000'den fazla fazla temsilci işbirliği ve yatırım konularını görüşmek üzere bir araya geldi. Her yıl düzenlenen forum bu yıl 80 ülkeden hükümet yetkilileri, iş insanları, uzmanlar ve araştırmacıları ağırlıyor.

Kaynak: Xinhua
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