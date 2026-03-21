Haberler

Alaşehir'de üzüm bağları sezona hazırlanıyor

Alaşehir'de üzüm bağları sezona hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki çiftçiler, kuvvetli yağışlar sonrası bağlarında onarım ve bakım çalışmaları yaparak üzüm hasadına hazırlanıyor. Çiftçiler, bu yılın bereketli olmasını umuyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, üzüm hasadı öncesi bağlarda onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Hacıaliler Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bazı üzüm bağları sular altında kaldı. Suların çekilmesinin ardından üreticiler, bağlarda bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Çiftçiler budak bağlama, çift sürme, ızgara çekme, tel ve direk onarımı ile gübre atma işlemleriyle bağları sezona hazırlıyor.

Çiftçi Selim Aktürk, geçen sezonun istenilen düzeyde geçmediğini, bu yılın yağışları bereket getireceğine inandıklarını söyledi. Aktürk, "İnşallah bereketli bir yıl olur, herkes nasibini alır." dedi.

Bağlarda çalışan Hülya Kocaman ise yağışlar nedeniyle işlerin geciktiğini belirterek, "Şimdi işlerin sonuna gelmek üzereyiz. Bu son bağlarımız. Üzüme hazırladık, üzümün uçları görünüyor artık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özden Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

