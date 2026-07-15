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Alaplı'da 10 kilometre asfalt döküldü

Alaplı'da 10 kilometre asfalt döküldü
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bozuk köy yollarına 10 kilometre asfalt döküldü. Kaymakam Köksal, çalışmaların 20 gün sürdüğünü ve temmuzda ikinci aşamaya geçileceğini belirtti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bozuk olan köy yollarına 10 kilometre asfalt döküldü.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, gazetecilere, haziran ayı içerisinde Özel İdare Müdürlüğü kanalıyla birçok köy yoluna yaklaşık 10 kilometre ve 40 milyon değerinde asfalt döküldüğünü ifade etti.

Bozulan köy yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldığını aktaran Köksal, "Yaklaşık 20 gün sürdü çalışmamız. Biz de bizzat çalışmaları takip ettik, yolların çizgilerini de çektirdik. dedi.

Köksal, temmuz ayında asfalt programının ikinci kısmına başlanacağını, çeşitli köylerde çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Tuncay Tokay
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