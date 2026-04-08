Alanya'da, Hatay'daki esnafa destek için "Vefa Turizmi Projesi" hayata geçirildi

Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneğince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki ve devamındaki depremlerde işletmeleri hasar alan esnaf için "Vefa Turizmi Projesi" hayata geçirildi.

Dernek Başkanı Mustafa Küçük, bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek, projenin tanıtımını yaptı. Alanya halkının depremzedelere gösterdiği dayanışmayı unutmadıklarını belirten Küçük, 1 Mayıs'ta Hatay'da, oradaki esnafa can suyu olma projesini icra edeceklerini söyledi.

Projenin, önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kaymakamlık rehberliğinde gerçekleştirileceğini anlatan Küçük, "Protokolü, sivil toplumu, siyasi toplum örgütleriyle güçlü bir dayanışma duygusuyla Hatay'a giderek oradaki esnaflarımıza can suyu olmayı düşünüyoruz. Hatay'ın bizi güçlü şekilde karşılayacağına inanıyoruz." dedi.

Küçük, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, belediye başkanları, vali, kaymakamlar ile il ve ilçe protokolünün de katılımıyla güçlü bir organizasyon yapacaklarını vurguladı.

Türkiye'nin farkındalık projesiyle memleketlerine daha çok sahip çıkmasını isteyen Küçük, "Biz tüm hemşehri derneklerini ve sivil toplum örgütlerini, depremden sonra ayağa kalkan memleketlerinin bir parçasına, can suyu olmaya davet ediyoruz. Organizasyonu gören ve can suyu olmaya geleceğimizi bilen kenttekiler de bizi hoş karşılayacaktır." diye konuştu.

Alanya'da bine yakın vatandaşla Hatay'a gitmeyi planladıklarını anlatan Küçük, bunu gören diğer kentlerdeki halkın da destek için harekete geçeceği umudunu taşıdıklarını sözlerine ekledi.