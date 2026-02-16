Haberler

Alanya'da kaçak tütün operasyonu düzenlendi


Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 5 bin makaron, 90 kg kıyılmış tütün ve 407 paket nargile tütünü ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 5 bin tütünle doldurulmuş makaron, 90 kilogram kıyılmış tütün ve 407 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İş yeri sahibi A.T.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

