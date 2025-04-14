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Alanya'da Güneşli Havada Plajlar Dolup Taştı

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Alanya'da sıcak havaların etkisiyle yerli ve yabancı turistler plajları doldurarak denizin tadını çıkarmaya başladı. Kleopatra plajında güneşli havanın keyfini çıkaran tatilciler, esnafın da yüzünü güldürdü.

Alanya'da güneşi gören sahile koştu

- Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Sıcaklıkların 20 dereceye çıktığı Alanya'da güzel havayı ve denizin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler kendilerini Kleopatra plajına attı. Deniz sıcaklığının 19 dereceye çıktığı Alanya'da turistler denizin keyfini çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen turistler gemi turlarına çıkarken, kimi turistler ise havanın güzel olmasıyla güneşin tadını çıkardılar.

Öte yandan İzmir'den tatil için Alanya'yı tercih eden İbrahim Ergin " İzmir Karşıyakadan geldim. Nisan ayının Alanya'da güzel olacağını düşündük. Hava sıcaklığı İzmir'e göre biraz daha iyi. Eşimle beraber tatili için Alanya'yı tercih ettik" dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte plajda bulunan esnafların yüzleri de gülüyor. Kleopatra plajında işletme sahibi olan Uğur Uysal "Geçen hafta havaların kötü gitmesinden dolayı ne yazık ki turistleri istediğimiz gibi ağırlayamadık. Bugün itibari ile artık sezonumuz açıldı diyebilirim. Turistlerin en çok istediği şey güzel hava güneşli hava, oda bugün itibariyle başladı" şeklinde konuştu.

Alanya'da hava sıcaklığı bugünden itibaren mevsim normallerin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Güncel
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