Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

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Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Mert Cantürk - Güncel
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Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Konaklı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki çalılık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangında yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

AA / Mert Cantürk - Güncel

Antalya İtfaiye Alanya Güncel Haberler

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