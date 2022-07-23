Alanya'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
AA - Mert Cantürk - Güncel
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Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.
Konaklı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki çalılık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Yangında yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
AA / Mert Cantürk - Güncel