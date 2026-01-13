Haberler

Alanya'da 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak yollarla yurda sokulan 6 bin 250 güneş gözlüğü ele geçirildi. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük kaçağı gözlüklerin bulunduğu adrese ve araca baskın yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak yollardan yurda sokulan 6 bin 250 güneş gözlüğü ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandama Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, ülkeye kaçak yollarla güneş gözlüğü getirilerek piyasaya sürüleceğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda S.G.İ'nin adresinde ve aracında yapılan aramada 6 bin 250 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Güncel
