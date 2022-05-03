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Alanında İlk ve Tek Türk Kadın Profesör

DailyMotion.com - Güncel
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Philadelphia'daki Temple Üniversitesi'nden Profesör Nilgün Anadolu Okur, Afrika-Amerika etütleri üzerine çalışan ilk ve tek Türk kadın profesör. Okur, siyahların acılarla yoğurulmuş hikayelerini anlatmakla kalmıyor, yeni nesilleri de ırkçılığa karşı bilinçlendiriyor.

Philadelphia'daki Temple Üniversitesi'nden Profesör Nilgün Anadolu Okur, Afrika-Amerika etütleri üzerine çalışan ilk ve tek Türk kadın profesör. Okur, siyahların acılarla yoğurulmuş hikayelerini anlatmakla kalmıyor, yeni nesilleri de ırkçılığa karşı bilinçlendiriyor

DailyMotion.com / Güncel

Philadelphia, Afrika, Türk, Güncel, Haberler

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