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Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenman yapan takım, hazırlıklarına devam edecek.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında 27 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve çift kale maç yapıldı.

Takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
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