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Alaçam Kaymakamı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde İncelemede Bulundu

20 Aralık 2023 15:44 Güncelleme: 15:46 Abone Ol

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde yapılan çalışmaları inceledi. Kaymakam, kurumun yapısı, personel durumu, spor faaliyetleri ve gençlik merkezindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.