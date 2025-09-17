Haberler

Alaca'da Operasyonda 56 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 56 bin 980 adet doldurulmuş makaron ve sigara dolum makinesi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, satışa hazır halde doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yıldızhan Mahallesi'nde E.Y. ve D.Y'ye ait iş yeri ile evde arama yapıldı.

Aramalarda, 56 bin 980 adet doldurulmuş makaron, bir adet sigara dolum makinesi ve bir adet hava kompresörü ele geçirildi.

İki şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
