Alaca Belediyesi Et Tanzim Mağazası Açıldı
Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Et Tanzim mağazasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, et ürünlerinin uygun fiyatlarla satılacağını ve ilçede fiyat dengesini korumayı hedeflediklerini belirtti.
Alaca Belediyesince Et Tanzim mağazası açıldı.
Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ankara Caddesi'ndeki mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Et Tanzim'i açtıklarını söyledi.
Et Tanzim'de kar amacı gütmediklerini belirten Arslan, et ürünlerinin uygun fiyatlarla atılacağı Et Tanzim ile ilçede fiyat dengesini korumayı hedeflediklerini kaydetti.
Törende konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.