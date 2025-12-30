Sakarya'da 2 bin 263 şişe kaçak içki ele geçirildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan operasyonda 2 bin 263 şişe kaçak içki ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İlçede M.T'nin iş yerinde yapılan aramada 2 bin 263 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel