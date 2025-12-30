Haberler

Sakarya'da 2 bin 263 şişe kaçak içki ele geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yapılan operasyonda 2 bin 263 şişe kaçak içki ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçede M.T'nin iş yerinde yapılan aramada 2 bin 263 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
