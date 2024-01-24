Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Yılın Kareleri oylamasında tercihlerini yaptı

Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı.

Toptaş, AA foto muhabirleriyle muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel oylamaya eklenen " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Toptaş, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son Sığınak" fotoğraflarını seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Atanın Huzurunda" karesini tercih eden Toptaş, "Haber" kategorisinde Mehmet Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını oyladı.