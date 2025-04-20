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AKSUNGUR, Milli Motorla 40 Bin Feet Yükseklikte İrtifa Rekoru Kırdı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, AKSUNGUR'un milli motoru TEI-PD170 ile 40 bin feet yüksekliğe ulaştığını duyurdu. Uçuşta ayrıca, milli kameralar ve bataryaların testleri de başarıyla gerçekleştirildi.

AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feetle ile en yüksek irtifaya ulaştığını açıkladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru " Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor! Bu uçuşla milli motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen milli kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Milli havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Güncel
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