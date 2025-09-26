Aksu Kaymakamı Aydın, Ahilik Haftası'nda Esnafla Buluştu

Isparta'nın Aksu ilçesinde Kaymakam Salih Zafer Aydın, Ahilik Haftası kapsamında esnaf ile bir araya geldi.

Aydın, ilçedeki esnafı ziyaret ederek hediye verdi.

Berberlik yapan Ahmet Kaya'nın dükkanına giren Aydın, ahiliğin kadim ve kıymetli bir anlayış olduğunu belirtti.

Kaya da 45 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğini oğlu Yusuf Kaya'ya devrettiğini söyledi. Oğlunun da 15 yıldır kendi yanında çalıştığını anlatan Kaya, kendi ustasından öğrendiği tecrübeyi oğluna aktardığını kaydetti.