Haberler

Aksu Kaymakamı Aydın, Ahilik Haftası'nda Esnafla Buluştu

Aksu Kaymakamı Aydın, Ahilik Haftası'nda Esnafla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Aksu ilçesinde Kaymakam Salih Zafer Aydın, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret ederek, ahiliğin önemine vurgu yaptı. Ziyaret sırasında berber Ahmet Kaya, mesleğini oğluna devrettiğini anlattı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde Kaymakam Salih Zafer Aydın, Ahilik Haftası kapsamında esnaf ile bir araya geldi.

Aydın, ilçedeki esnafı ziyaret ederek hediye verdi.

Berberlik yapan Ahmet Kaya'nın dükkanına giren Aydın, ahiliğin kadim ve kıymetli bir anlayış olduğunu belirtti.

Kaya da 45 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğini oğlu Yusuf Kaya'ya devrettiğini söyledi. Oğlunun da 15 yıldır kendi yanında çalıştığını anlatan Kaya, kendi ustasından öğrendiği tecrübeyi oğluna aktardığını kaydetti.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.