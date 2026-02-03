Akseki'de orman fakültesi ve KYK yurdu için imar planı kabul edildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde yapılması planlanan Vehbi Güleç Orman Fakültesi ile KYK Öğrenci Yurdu'na ilişkin imar planı, Akseki Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, ilçeye kazandırılması planlanan fakülte ve öğrenci yurdunun bölgenin eğitim altyapısı ile sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağlayacağını belirterek, sürece destek verenlere teşekkür etti.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı da yükseköğretim yatırımlarının ilçelerin gelişiminde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Baltacı, planlanan fakülte ve yurt yatırımlarının Akseki'nin eğitim merkezi kimliğini güçlendireceğini kaydetti.

Planın 9 Şubat'ta Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de onaylanmasının ardından yatırım sürecinin hız kazanması bekleniyor.