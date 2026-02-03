Haberler

Akseki'de orman fakültesi ve KYK yurdu için imar planı kabul edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde yapılması planlanan Vehbi Güleç Orman Fakültesi ile KYK Öğrenci Yurdu'na ilişkin imar planı, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Projelerin eğitim ve ekonomik yapıya katkı sağlaması bekleniyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yapılması planlanan Vehbi Güleç Orman Fakültesi ile KYK Öğrenci Yurdu'na ilişkin imar planı, Akseki Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, ilçeye kazandırılması planlanan fakülte ve öğrenci yurdunun bölgenin eğitim altyapısı ile sosyal ve ekonomik yapısına katkı sağlayacağını belirterek, sürece destek verenlere teşekkür etti.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Baltacı da yükseköğretim yatırımlarının ilçelerin gelişiminde önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Baltacı, planlanan fakülte ve yurt yatırımlarının Akseki'nin eğitim merkezi kimliğini güçlendireceğini kaydetti.

Planın 9 Şubat'ta Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de onaylanmasının ardından yatırım sürecinin hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti