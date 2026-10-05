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Akşehir TSO seçimlerinde Ender Kalkan tek listeyle güven tazeledi

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Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın meslek komiteleri üyeleri ve meclis üyeleri seçimleri, Akşehir Kültür Merkezi'nde tek listeyle gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ender Kalkan yeniden güven tazeledi; Kalkan yeni dönemin iş dünyası için hayırlı olmasını diledi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın meslek komiteleri üyeleri ve meclis üyeleri seçimleri yapıldı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde tek listeyle gerçekleştirilen seçimlerin ardından mevcut başkan ve başkan adayı Ender Kalkan, yeniden güven tazeledi.

Ender Kalkan, 1002 numaralı sandıkta 4. meslek grubunda oyunu kullandı.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Kalkan, yeni dönemin iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kalkan, "İş dünyamız için hayırlı olsun. Akşehir TSO'nun yeni dönemi hepimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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