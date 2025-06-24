Akşehir'de Sezonun İlk Kiraz Hasadı Gerçekleşti

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Konya'nın Akşehir ilçesinde sezonun ilk kiraz hasadı yapıldı. Gölçayır Mahallesi'nde Dursun Solmaz'ın hasat ettiği 40 kilogram kiraz, kilogramı 300 liradan alıcı buldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde sezonun ilk kiraz hasadı gerçekleştirildi.

Gölçayır Mahallesi'nde üretici Dursun Solmaz tarafından hasat edilen yaklaşık 40 kilogram kiraz, kilogramı 300 liradan satıldı.

Kiraz alımı yapan komisyoncu Samet Koğa ise ilk kirazın üretici Dursun Solmaz tarafından kendilerine teslim edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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