Aksaray'da sosyal medya üzerinden bir çocuğu dolandıran zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Aksaray'da sosyal medya üzerinden kripto para kazancı vaadiyle bir çocuğu dolandıran şüpheli tutuklandı. 16 yaşındaki M.G, toplam 1 milyon 450 bin lira dolandırıldı. Şüphelinin başka dolandırıcılık olaylarına da karıştığı belirlendi.

Aksaray'da kripto para kazancı vaadiyle sosyal medya üzerinden bir çocuğu dolandıran şüpheli tutuklandı.

Kentte yaşayan 16 yaşındaki M.G, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kripto para kazancı sağlayacağını söyleyen şüpheliye, babasının kredi kartından 1 milyon 450 bin lira gönderdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Aynı yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayına daha karıştığı belirlenen şüpheli M.E.G, Hasas Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan geliri aklama" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
