"Kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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"Kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da, internet sitelerinde kendisini mülkiyet sahibi gibi gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da, internet sitelerinde kendisini mülkiyet sahibi gibi gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Özlem O. (50) internet sitesinden bulduğu evi almak için ilan koyan Burak Y'ye (23) 50 bin lira kapora verdi. Tapu işlemleri sırasında ortadan kaybolan Burak Y'yi bulamayan Özlem O, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Burak Y'yi Helvadere beldesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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