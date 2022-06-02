"Kapora dolandırıcılığı" yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

Aksaray'da, internet sitelerinde kendisini mülkiyet sahibi gibi gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora alarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Özlem O. (50) internet sitesinden bulduğu evi almak için ilan koyan Burak Y'ye (23) 50 bin lira kapora verdi. Tapu işlemleri sırasında ortadan kaybolan Burak Y'yi bulamayan Özlem O, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Burak Y'yi Helvadere beldesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.