Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen operasyon sonucu çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.
Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 84 bin satışı yasak cinsel içerikli ürün, 50 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.