Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Aksaray'da düzenlenen operasyon sonucu çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Aksaray'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 84 bin satışı yasak cinsel içerikli ürün, 50 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü ve 7 bin 200 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
