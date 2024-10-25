Aksaray'da Gümrük Kaçağı Elektronik Eşya ve Cep Telefonları Ele Geçirildi
Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonla, gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirildi. Şüpheli N.F.B. gözaltına alındı.
Aksaray'da gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, N.F.B'nin (25) kent merkezindeki ikametinde, 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.