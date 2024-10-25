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Aksaray'da Gümrük Kaçağı Elektronik Eşya ve Cep Telefonları Ele Geçirildi

Aksaray'da Gümrük Kaçağı Elektronik Eşya ve Cep Telefonları Ele Geçirildi
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Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonla, gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirildi. Şüpheli N.F.B. gözaltına alındı.

Aksaray'da gümrük kaçağı 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, N.F.B'nin (25) kent merkezindeki ikametinde, 6 cep telefonu ve 3 elektronik eşya ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel

Cep Telefonu Kaçakçılık Teknoloji Politika Güvenlik 3-sayfa aksaray Ekonomi Güncel Hukuk

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