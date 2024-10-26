Aksaray'da Arpa Tohumu Ekimi Başladı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, sezonunun başlamasıyla tarlaya arpa tohumu ekimi gerçekleştirdi.

İncesu köyünde düzenlenen törenin ardından konuşan Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, su, toprak ve tohumun kıymetli olduğunu söyledi.

Ekim sezonunun devam ettiğini belirten Kumbuzoğlu, Aksaray'da tohumları toprakla buluşturduklarını ifade etti.

Eli nasırlı çiftçilerin üretmeye devam ederek tarım ve hayvancılığa önemli bir değer kattığını aktaran Kumbuzoğlu, "Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çiftçilerimizi bilinçlendirerek ve bilgilendirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arpa, buğday, yonca, şeker pancarı başta olmak üzere birçok tarla bitkisi, şehrimizin eli nasırlı çiftçileri tarafından yetiştirilmektedir."ifadesini kullandı.