Akropolis Tapınağı Üzerinde Ayakkabı Dron Gösterisi Tepkilere Neden Oldu

Akropolis Tapınağı Üzerinde Ayakkabı Dron Gösterisi Tepkilere Neden Oldu
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Atina'da bir spor markasına ait ayakkabının Akropolis Tapınağı üzerinde göründüğü dron gösterisi, büyük tepki ve eleştirilere yol açtı. Kültür Bakanlığı suç duyurusunda bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, bir spor markasına ait ayakkabı görselinin tarihi Akropolis Tapınağı'na basar gibi göründüğü ışıklı dron gösterisi, ülkede tepkiye sebep oldu.

Atina'daki tarihi Zappion Kongre ve Sergi Merkezi üzerinde bir ışıklı dron gösterisi gerçekleştirildi. Ancak uzaktan bakıldığında, uluslararası bir spor markasının ayakkabı görselinin tarihi Akropolis Tapınağı üzerinde göründüğü gözlemlendi. Bu durum, sosyal medyada gündem oldu ve ülkede büyük tepki çekti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, spor markasına ait bir ayakkabının Akropolis Tapınağı üzerine basar gibi göründüğü ışık gösterisi nedeniyle savcılık soruşturma başlatırken, Yunanistan Kültür Bakanlığı ise tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekonomi ve Maliye Bakanlığı da gösteri için izni veren ilgili komisyondan yazılı açıklama istedi.

Gösteri, "kültürel mirasa saygısızlık" gerekçesiyle muhalefet partilerinin de tepkisine neden oldu.

Öte yandan gösteriyi yapan firma, yaptığı açıklamada, dronların sadece Zappion Kongre ve Sergi Merkezi üzerinde uçurulduğunu ve ilgili tüm izinlerin alındığını savundu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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