Akkuyu Nükleer Güç Santrali İşçileri Ücret Zamı İçin İş Bıraktı

(ANKARA) - Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçileri, 3 ay geçmesine rağmen ücretlerine 2025'te zam yapılmaması nedeniyle iş bıraktı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında faaliyet gösteren İçtaş şirketi bünyesindeki işçiler, ücretlerine yeni yılın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen zam yapılmaması üzerine santral içinde iş bırakma eylemine başladı.

Patronların Ensesindeyiz sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, işçilerin santral inşaatı alanında yürüyüş yaptıkları ve zamlı ücretleri yatmadığı sürece işe başlamayacakları kaydedildi.