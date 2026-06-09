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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden Yıl Sonuna Kadar İlk Elektrik Üretimi Gerçekleştirilecek

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Enerji Bakanı Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde yıl sonuna kadar ilk elektrik üretiminin yapılacağını ve Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yıl sonuna kadar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'mizin birinci ünitesinde, devreye alma takviminin en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamladık. Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getireceğiz."

Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştırarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz."

Kaynak: ANKA
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