Akıncılar'da Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Akıncılar Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde iş makineleri ile yol bakım, onarım ve genişletme çalışmaları yaptı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

İlçede imar planlarının tamamlanması sonrası ulaşımı rahatlatmak için yol genişletme çalışması yaptıklarını söyleyen Sevinç, "Akıncılar'ın güzelleşmesi, rahat bir ulaşım ve daha modern bir görünüm için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." dedi.