Akhisar'da Kendin Yap Atölyesi 500 Öğrenciyle Gerçekleştirildi
Akhisar'da düzenlenen Kendin Yap Atölyesi etkinliğine 500 öğrenci katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere çeşitli alanlarda eğitimler verildi.
Akhisar'da Kendin Yap Atölyesi, 500 öğrencinin katılımıyla yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlediği iki günlük yarıyıl etkinliğinde öğrencilere çeşitli alanlarda eğitimler sunuldu.
Öğrenciler, gönüllü öğretmenlerin öncülüğünde sanal gerçeklik, 3D kalem, akıl ve zeka oyunları, kaligrafi, boncuk ve bileklik tasarımı, origami, çanta boyama, robotik kodlama, İngilizce eğitimi aldı.
Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, etkinliğe katılan 500 öğrenci ve gönüllü öğretmenlere teşekkür etti.