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Akdağmadeni'nde atık su arıtma tesisi tamamlandı

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Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapılan Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşaat çalışmaları tamamlandı. Tesiste peyzaj ve çevre düzenlemesi devam ediyor. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, tesisin kısa sürede tam kapasiteyle hizmete gireceğini belirtti.

Akdağmadeni Belediyesince yapılan Atık Su Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin atık suyunun arıtılmaya başlandığı tesiste peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Kayseri İller Bankası Bölge Müdürü Osman Baykendi ve Kayseri İller Bankası Yapım ve Uygulamalar Müdürü Şinasi Uzun ile tesiste incelemelerde bulundu.

Yaklaşık 25 bin metrekare alanda kurulan tesiste havalandırma havuzu, anaerobik havuz, çökertme havuzu ile dekantör ve blower binaları incelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, çevre yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, tesiste kalan peyzaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ve tesisin tam kapasiteyle hizmete sunulacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Doğan
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