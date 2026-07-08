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BADO'nun Akçay-Midilli seferleri 17 Temmuz'da başlayacak

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Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO), Akçay ile Midilli Adası arasında 17 Temmuz’da başlayacak seferlerle bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. Günlük karşılıklı seferler düzenlenecek, tek yön bilet 35 avro olacak.

Balıkesir Deniz Otobüslerinin (BADO), Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasındaki deniz otobüsü seferleri 17 Temmuz'da başlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Toplu Taşıma AŞ bünyesindeki BADO, Akçay ile Midilli hattında doğrudan yolcu taşımaya hazırlanıyor.

Bölgenin turizm potansiyelini artırması hedefleyen çalışma kapsamında Akçay İskelesi, "Deniz Hudut Kapısı" olarak hizmet verecek.

Uluslararası standartlara uygun olarak gümrük, pasaport kontrol alanları ve güvenlik sistemleri tamamlanan limandan her gün karşılıklı seferler gerçekleştirilecek.

Seferler kapsamında deniz otobüsleri her gün saat 07.30'da Akçay'dan hareket edecek, Midilli'den dönüş seferi ise saat 17.00'de yapılacak.

Liman ücretinin alınmayacağı BADO seferlerinde tek yön bilet fiyatı 35 avro, gidiş-dönüş bilet fiyatı ise 45 avro olarak belirlendi.

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştıkları bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hattın bölgeye hayırlı olmasını dileyen Boyuer, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hat ile Balıkesir, uluslararası deniz ulaşımında yeni bir merkez olma yolunda önemli bir adım attı. Bu önemli hattın başta Edremit ilçemiz olmak üzere şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Akçay-Midilli hattının faaliyete geçmesiyle hem günübirlik hem de konaklamalı seyahatlerin kolaylaşması, artan ziyaretçi trafiğiyle de Kuzey Ege'deki yerel esnafın ve bölge ekonomisinin desteklenmesi hedefleniyor.

Seferleri kullanacak vatandaşlar, biletlerini kurumun resmi internet sitesi ve iletişim hattı üzerinden temin edebilecek.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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