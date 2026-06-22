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Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlendi

Trabzon'da özel gereksinimli öğrencilere yönelik spor şenliği düzenlendi
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler için halat çekme, çuval yarışı ve uçurtma gibi etkinliklerin yer aldığı spor şenliği düzenlendi. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, engelleri sevgi ve dayanışmayla aşacaklarını vurguladı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde özel gereksinimli öğrencilere yönelik spor şenliği gerçekleştirildi.

Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçatepe Sivriburun mevkisindeki şenlikte öğrenciler, halat çekme, çuval yarışı, kuyu oyunu ve uçurtma uçurma etkinliklerine katıldı.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayatta daha aktif yer almalarına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler doğayla iç içe vakit geçirdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Bu tarz programların önemine dikkati çeken Ekim, "Çocuklarımızın sosyal hayata katılımlarını destekleyen, onların yüzlerini güldüren her çalışma bizim için büyük önem taşıyor. Akçaabat Belediyesi olarak engelleri sevgiyle, dayanışmayla birlikte aşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı şenlikte, çeşitli ikramlar yapıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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