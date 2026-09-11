Akaryakıtta zam dalgası sürüyor... Benzine, bu gece yarısı 3 TL 20 kuruş zam bekleniyor

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Akaryakıt zamları devam ediyor. Benzine, bu gece yarısı 3 TL 20 kuruş zam bekleniyor. Sektör kaynakları, motorine de salı günü zammın gündemde olduğunu belirterek, "Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket zam baskısını artırıyor. Salı günü motorine zam gündemde. Zamlar, bu hızla devam ederse çok kısa bir sürede motorinin litresi 100 TL'yi görecek ve daha da artacak" dedi.

Brent petrol fiyatları, Orta Doğu'daki önemli nakliye rotaları boyunca artan saldırılar, arzda uzun süreli aksama endişesine bağlı olarak 100 doların üzerinde haftayı kapatmaya hazırlanıyor.

Brent petrol vadeli işlemleri, sabah saatlerinde varil başına 108,44 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü yüzde 0,7 artarak varil başına 103,17 dolara çıktı.

Küresel piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları da yükseldi. Motorinin metrik ton fiyatı, bin 371 dolardan bin 520 dolara kadar çıktı. Ardından bir miktar gevşedi. Halen bin 498 dolardan işlem görüyor.

Küresel fiyat hareketleri akaryakıta yeni zammı tetikledi. Benzine, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 3 TL 20 kuruş zam bekleniyor. Bu zamla birlikte benzinin litresi, tüm illerde 80 TL'yi aşacak. Bazı illerde 85 TL'ye yaklaşacak.

Benzinin hemen ardından motorine de zam göründü. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, motorine salı günü zam beklendiğini belirterek, "Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket zam baskısını artırıyor. Salı günü motorine zam gündemde. Motorinin litre fiyatı bazı illerde 92 TL'ye yaklaştı. Zamlar, bu hızla devam ederse çok kısa bir sürede motorinin litresi 100 TL'yi görecek ve daha da artacak" dedi.

Kaynak: ANKA