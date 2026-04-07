Motorine Dev Zam... Motorine 7 TL 80 Kuruş, Benzine 60 Kuruş Zam Yapıldı

Motorin ve benzinde gece yarısından itibaren artış yapıldı. Motorin fiyatı 7 TL 80 kuruş, benzin fiyatı ise 60 kuruş zamlandı.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Motorin ve benzinde ertelenen zam bir gün arayla uygulamaya girdi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı.

TÜPRAŞ, çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin zamlarını akaryakıt dağıtım şirketlerine bildirdi. Buna göre, motorine 7 TL 80 kuruş, benzine 60 kuruş zam yapıldı. Gece yarısı tabelalar bir kez daha değişecek.

Bu zamla birlikte motorinin litresi (dağıtım şirketi bazında değişiklik gösterebilir) Ankara'da 78,59 TL'den 86,39 TL'ye çıkacak. Benzinin litresi de 63,56 TL'den 64,16 TL'ye yükselecek.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Nando De Colo'dan emeklilik kararı

Fenerbahçe'nin yıldızı emekli oluyor: Bu benim son sezonum