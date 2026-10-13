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Akar, Kayseri'de yeniden seçilen oda başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, yeniden seçilen Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Heyet, oda başkanlarını tebrik ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, yeniden seçilen Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet ilk olarak Kayseri Ticaret Odası Başkanı Gülsoy ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Gülsoy'u tebrik eden heyet, yeni dönemin Kayseri iş dünyası ve kent ekonomisi açısından hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Büyüksimitci ve yönetimini de ziyaret eden Akar, Büyükkılıç ve Okandan, Büyüksimitci'yi tebrik etti.

Kaynak: AA
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