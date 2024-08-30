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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi

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AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da AK Parti Havza İlçe Başkanlığı, Havza Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf odaları ve spor salonunu ziyaret etti.

Ak Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırcalı, AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar'a ziyarette bulunan Kırcalı, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırcalı, Samsun'un siyaseten güçlü, bir o kadar da ticaret odaları, borsalar, esnaf odalarının il ve ilçeleri için olumlu yaklaşım içinde olduklarını söyledi.

Bu gücün kente hizmet olarak yansıdığını belirten Kırcalı, "Havza OSB, Karadeniz'in en büyük OSB'si. Bu, birlik ve beraberlikle başarıldı. İnşallah ilimize hizmet için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Bakkal Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz ile Havza Ziraat Odası Bakanı Coşkun Genç'i de ziyaret eden Kırcalı ve beraberindekiler, inşası devam eden bireysel sporlar antrenman salonunda da incelemede bulunarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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