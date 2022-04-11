AK Parti'li Canikli'nin ablası Samsun'da toprağa verildi

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin ablası Saliha Canikli Keskin'in cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde defnedildi.

Bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün gece hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Keskin'in (63) cenazesi, Bahçelievler Camisi'ne götürüldü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Saliha Canikli Keskin, Samsun Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Canikli, ablasının cenazesini bir süre taşıdı.

Cenazeye, Saliha Canikli Keskin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.