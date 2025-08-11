AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan kentte yürütülen kara yolu projelerini inceledi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan kentte yürütülen kara yolu projelerini inceledi
AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, kentte yürütülen projeleri inceledi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'le birlikte il genelindeki kara yolu projelerini yerinde incelediklerini, inşaat sahalarında görüşmeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.

?Toplam 13,7 milyar lira bedelli projeler için 2025 yılı resmi ödeneğinin 860 milyon lira olduğunu anımsatan Erkan, projelere 2025 yılı için ek ödeneklerle bu rakamın 1,9 milyar liraya çıkarıldığını belirtti.

6 farklı noktada kara yolu projesinin devam ettiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Kırşehir çevreyolunda 20 kilometrelik projenin 4,3 kilometrelik kesimi bu yıl tamamlanarak trafiğe açılacak. Kesikköprü-Tuzköy havalimanı yolunda 20 kilometrelik kesimde toprak işleri ve sanat yapıları bitirilecek, yol 2027'de tamamlanacak. Kesikköprü hattında 656 metre uzunluğundaki köprümüz bu yıl tamamlanacak. Kaman-Bala yolunda 10 kilometrelik kesim kasım ayında trafiğe açılacak. Kaman şehir geçişinde 3,7 kilometrelik bölünmüş yol tamamlandı. Kaman-Savcılı-Kırşehir yolunda ise 1,2 kilometrelik bölünmüş yol ve Kaman giriş köprülü kavşağı ise eylül sonunda açılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun ve Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'in destekleriyle Kırşehir'imizin ulaşım altyapısını güçlendirmeye, hemşerilerimize güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkanı sunmaya devam ediyoruz."

