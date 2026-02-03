Haberler

Kırşehir'de Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı düzenlendi

Kırşehir'de Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından yapılan 'Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nda, kadınların toplumda ve siyasetteki yeri vurgulandı. İl Başkanı Seher Ünsal, kadınların güçlü bir şekilde her alanda yer alması gerektiğini belirtti.

Ak Parti Kırşehir İl Başkalığınca Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı gerçekleştirildi.

Partinin konferans salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, kadınların ailede olduğu gibi toplumda, siyasette, ekonomide, her alanda güçlü olması gerektiğini söyledi.

Kadınların AK Parti'nin teşkilat yapısındaki önemine vurgu yapan Ünsal, en dinamik güç olarak gördükleri kadınların sahada emeklerini esirgemediğini, sorumluluk alarak ülkenin, milletin geleceği için çalıştıklarını belirtti.

Geçmişten gelen dava bilinci, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir siyasi hareket olarak köklerden geleceğe anlayışıyla hareket etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Ünsal, geçmişin tecrübesini, geleceğin vizyonuyla buluşturdukları çalıştay gibi birçok etkinlik gerçekleştireceklerini aktardı.

Genel merkez temsilcileri, partinin çeşitli kademelerinde bulunan ve önceki dönemlerde görev yapmış kadın üyelerin de yer aldığı çalıştayda, "Aile Yılı", "kadın politikaları", "Türkiye Yüzyılı vizyonu" ve "seçim süreçleri" başlıklı istişare ve değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt! Ülke bu fotoğrafı konuşuyor

Bakanlık ifşa etti! Bu kare pedofili dosyasındaki en sağlam kanıt
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti! Kadının çığlıkları kan dondurdu

Kamera cinayet anını saniye saniye kaydetti
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı