AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pakdemir, Keşan Belediyesinin giderlerini eleştirdi.

Pakdemir, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin hizmet üretmediğini ileri sürdü.

Belediyenin toplam borcunun 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 362 milyon olduğunu 2024 ve 2025 yıllarında da toplam 29 taşınmazın iddia eden Pakdemir, "Bu satışlardan elde edilen 430 milyon lira bir gelir değil, Keşan için büyük bir kayıptır. Biz kendi dönemimizde pandemi ve depreme rağmen bir metrekare yer satmadan hizmet ürettik." dedi.

Belediyenin özel kalem harcamalarının israf şeklinde gerçekleştiğine ileri süren Pakdemir, son bir yıl içerisinde gerçekleşen harcamaların dikkat çekici olduğunu savundu.

Özel kalemin toplam giderinin 39 milyon olduğunu iddia eden Pakdemir, şunları kaydetti:

"Misafir ağırlama 4.5 milyon, sandalye kiralama 1.2 milyon, çiçek alımı 1 milyon, patlamış mısır ve pamuk şeker 600 bin. Bunlar belirlenenler. Sandalye kiralamaya ödenen parayla demirbaş alınabilirdi. Borçtan yakınan bir belediyede bu harcamaların yapılmasına anlam veremiyoruz."

Belediyenin hizmet kalitesinin düşük olduğunu belirten Pakdemir, Keşan'da yaşayan vatandaşların daha net görmeleri için belediyenin borç dökümünün yer aldığı pankartı AK Parti Keşan İlçe Başkanlığına astıklarını kaydetti.

Genel Müdür Belviranlı'dan ETSO Başkanı Irmak'a ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak ile bir araya geldi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Irmak, kültür-sanat hayatına sundukları katkı dolayısıyla Belviranlı'ya teşekkür etti.

Geçici kurban kesim yeri başvuruları başladı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçici kurban kesim yeri başvurularına ilişkin duyuru yayımladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Edirne Kurban Hizmetleri Komisyon Başkanlığının 6 Mayıs 2026 tarihli ve 1 sayılı komisyon kararı kapsamında, 2026 yılında kurban kesim yeri olup izni bulunmayan mevcut kesim yerleri ile yeni kurban kesim yeri açmak isteyenlerin başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuruların, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılması gerektiği bildirildi.