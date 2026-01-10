AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye ekonomisinin artık bugünü yöneten değil, yarını planlayan ve geleceğini inşa eden bir istikrar alanı haline geldiğini bildirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, 2025'in dünya ekonomisi açısından yüksek faizler, jeopolitik gerilimler, ticaret yollarındaki kırılmalar ve küresel yatırımlardaki yavaşlamayla anıldığını belirtti.

Zor bir küresel tabloda Türkiye'nin büyümesini sürdüren, üretim ve ihracat kapasitesini artıran, enflasyonu kontrol altına alma sürecine giren ve yatırımcı güvenini yeniden inşa eden nadir ülkelerden biri olduğunu ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Üretimi önceleyen, istihdamı koruyan, ihracatı teşvik eden ve mali disiplini esas alan bu politika çerçevesi, Türkiye'yi kırılganlıktan çıkararak daha öngörülebilir ve dirençli bir yapıya kavuşturmuştur. 2025 yılı bir sonuç değil, daha güçlü bir dönemin eşiğidir. Türkiye ekonomisi artık bugünü yöneten değil, yarını planlayan ve geleceğini inşa eden bir istikrar alanı haline gelmiştir."